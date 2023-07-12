Возвращение Маяковского

Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке Следует признать, что в области культуры за последние годы (и даже десятилетия) наши правители добились очень многого.
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