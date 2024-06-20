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МИД РФ: Россия рассчитывает на понимание Арменией возможностей ОДКБ

МИД РФ: Россия рассчитывает на понимание Арменией возможностей ОДКБ

Россия рассчитывает на то, что в Ереване осознают эффективность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности, РФ исходит из того, что страны остаются союзниками.

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