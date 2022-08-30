В Нижнем Новгороде полицейские и представитель общественной организации вручили первый паспорт школьнику в преддверии Дня знаний

Мероприятие состоялось в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вера» в Московском районе города при поддержке руководителя региональной общественной организации «Стражи Родины» Евгения Калинина.

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