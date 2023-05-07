Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Шурышкарском районе браконьеры застрелили беременную олениху

В Шурышкарском районе браконьеры застрелили беременную олениху

В заказнике Куноватском (Шурышкарский район ЯНАО) браконьеры убили беременную самку северного оленя. Как выяснили сотрудники Шурышкарского территориального отдела службы по охране биоресурсов, нарушитель взял тушу с собой, погрузив на снегоход.

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