Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении прогнозирует 16 октября повышение температуры на 4–5 градусов по всей стране, местами до +29°С в Сюнике.
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