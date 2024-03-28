В Якутии у бизнесмена из Азербайджана полицейские изъяли более 6 тыс. бутылок немаркированного алкоголя

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мирнинскому району Якутии пресекли противоправную деятельность 34-летнего гражданина Азербайджанской Республики, подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции.
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