МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами сбили украинские беспилотники-камикадзе большой дальности, предназначенные для поражения целей на территории России.
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