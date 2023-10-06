Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане

Флаг Украины сняли с администрации французского города Вьен по распоряжению мэра Тьерри Ковача. Причиной такого поступка стали слова украинского президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщает 6 октября газета Dauphiné libéré.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии