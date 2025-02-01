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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Молодой специалист Яна Жук: ´Для меня большая удача жить и трудиться в Бобруйском районе´.

Молодой специалист Яна Жук: ´Для меня большая удача жить и трудиться в Бобруйском районе´.

Как мы сообщали ранее, на встрече молодых специалистов с руководством района председатель райисполкома Александр Суходольский поздравил с Днем рождения участницу мероприятия Яну Жук, которой сегодня исполнился 21 год.

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