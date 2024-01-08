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В Свердловской области в ДТП погибла женщина

В Свердловской области в ДТП погибла женщина

В Свердловской области произошло ДТП, в котором погибла женщина и пострадали семь человек. Согласно информации ГИБДД, происшествие произошло на 57-ом километре автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», передает ТАСС.

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