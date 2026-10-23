Кроссоверы Chery Tiggo 7 (слева) и Tiggo X7 / фотоколлаж «Китайских автомобилей» Chery показала в Китае новые кроссоверы Tiggo X7 и Tiggo 7 в Китае.
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