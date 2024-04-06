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Специалисты ЦУП всю ночь вели переговоры с экипажем корабля "Союз МС-24"

Специалисты ЦУП всю ночь вели переговоры с экипажем корабля "Союз МС-24"

Всю экспедицию координировали из Центра управления полетами в подмосковном Королеве. Чтобы все прошло гладко, специалисты ЦУП всю ночь вели переговоры с экипажем, проверяли и перепроверяли каждый пункт сложнейшей операции.

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