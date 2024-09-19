Рогов: в Запорожской области ВСУ отступили с позиций в районе трех сел

В Запорожской области украинским войскам пришлось оставить позиции в окрестностях трех сел под натиском ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии