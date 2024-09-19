Рогов: в Запорожской области ВСУ отступили с позиций в районе трех сел

В Запорожской области украинским войскам пришлось оставить позиции в окрестностях трех сел под натиском ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимира Рогова.