ВС РФ нанесут три рассекающих удара, чтобы окружить ВСУ под Курахово

Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе. Одним из наиболее ошеломляюще негативных событий для украинских сил может стать приближающееся окружение крупной группировки ВСУ подразделениями ВС РФ на Кураховском направлении.
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