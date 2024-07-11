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Царьград

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В Челябинске из окна высотки выпал двухлетний ребёнок

В Челябинске из окна высотки выпал двухлетний ребёнок

Трагедия с мальчиком произошла в Тракторозаводском районе.В Челябинске из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик.

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