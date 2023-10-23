Украинский «Шахтер» избавился от сбежавшего в Россию футболиста

Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил о расторжении в одностороннем порядке контракта с 19-летним полузащитником Александром Роспутько, который ранее самовольно покинул расположение команды и сбежал в Россию.
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