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Украинский «Шахтер» избавился от сбежавшего в Россию футболиста

Украинский «Шахтер» избавился от сбежавшего в Россию футболиста

Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил о расторжении в одностороннем порядке контракта с 19-летним полузащитником Александром Роспутько, который ранее самовольно покинул расположение команды и сбежал в Россию.

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