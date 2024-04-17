Рынок на открытии растет, покупают "Татнефть"

Российский рынок открыл торги в среду, 17 апреля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,25% до 3471,78 пункта, индекс РТС прибавил 0,19% до 1157,58 пункта.
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