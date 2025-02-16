Муравленко посетили актриса Малькова-Макеева и фигуристка Слуцкая

Жители Муравленко в рамках проекта «Ямальские встречи» увиделись с актрисой театра и кино, телеведущей Анастасией Мальковой-Макеевой, а также с многократной чемпионкой Европы и мира по фигурному катанию, призером Олимпийских игр и заслуженным мастером спорта Ириной Слуцкой.
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