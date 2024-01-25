Бывший алтайский министр экономики Нагорнов стал аудитором Счетной палаты

Он стал единственным заместителем губернатора, кого после выборов не оставили в правительстве Экс-заместитель губернатора Алтайского края, бывший министр экономики Анатолий Нагорнов получил новую госдолжность – стал аудитором Счетной палаты региона.
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