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Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 27 октября, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную 22 арабскими государствами, включая Россию, и внесенную на рассмотрение Иорданией.

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