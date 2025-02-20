Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лейчинский
    Ты хоть подавись , но - на свои !"Стыд и позор": Г...
  • АндрейБорков
    А что получил от Трампа Зеленский? А получил он в основном шевеление большим пальцем правой ноги в мягком тапке, слов...Трамп скоро снова...
  • Амара Карпова
    Красота😍Столица полыхает ...

Трамп заявил, что в Киеве грубо обошлись с министром финансов США Бессентом

Трамп заявил, что в Киеве грубо обошлись с министром финансов США Бессентом

Когда глава ведомства прибыл на Украину, Зеленский "спал и был недоступен".Президент США Дональд Трамп заявил, что в Киеве грубо обошлись с министром финансов Скоттом Бессентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Судить всех &quot;дерьмократов&quot; США надо,они забыли смысл этого слова!
Ответить
21 час.
наверх