ConsLetts: чужеродные виды часто не могу выжить в родной среде обитания

Австрийские ученые из Венского университета при участии итальянских коллег выяснили, что инвазивный (неместные и чужеродные) виды часто сталкиваются с угрозой исчезновения в естественных для себя ареалах.
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