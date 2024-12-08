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  • Наталья Середа
    Господи! И это девочки! Наказать по полной и тортом по морде ( не по лицу!), по морде этих тупиц.В Дзержинске школ...
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    Это они закаливаются. Так что и пуховики и москитки не убирайте (тот, что на фото - явный кровопийца) 😜Депприроды Москвы...
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    И эта убогая туда же.Глава дипломатии ...

ConsLetts: чужеродные виды часто не могу выжить в родной среде обитания

ConsLetts: чужеродные виды часто не могу выжить в родной среде обитания

Австрийские ученые из Венского университета при участии итальянских коллег выяснили, что инвазивный (неместные и чужеродные) виды часто сталкиваются с угрозой исчезновения в естественных для себя ареалах.

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