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"Давай за них, давай за нас"

"Давай за них, давай за нас"

ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ 20 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЕГОРА МАРКИНА.  Год назад погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории УкраиныЕгор родился 22 мая 2002 года в Электростали, Московской области.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Какие парни наши гибнут.
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19 час.
Жанна Чешева
Командира &quot;Терека&quot; с позывным &quot;Кедр&quot; звали Попов Владимир Владимирович https://vesiskitim.ru/2023/11/06/pogib-kazachii-komandir-vladimir-popov-god-komandoval-otriadom-terek-na-svo-news-er
Погиб казачий командир Владимир Попов — год командовал отрядом «Терек» на СВО
Весь Искитим – главные новости
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14 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Жанночка!
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12 час.

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