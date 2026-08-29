За 29 августа 2026 года российские средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США могут смягчит...
- "Монахи – кровавы...
- IV Где Киев все-таки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым