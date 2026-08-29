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Российские средства ПВО сбили 85 БПЛА ВСУ за день

Российские средства ПВО сбили 85 БПЛА ВСУ за день

За 29 августа 2026 года российские средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ.

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