Психолог Каталина назвала самодисциплину признаком здорового увлечения видеоиграми

Психолог Екатерина Каталина призвала не считать массовый интерес к видеоиграм признаком патологии. Она посоветовала близким геймеров уважать их увлечение и обращать внимание на потерю контроля, сообщает ИА НСН .
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