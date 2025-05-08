Об этом удивительном таланте певца Андрея Губина не знает большинство: он не имеет к музыке никакого отношения

А вот к спорту — самое непосредственное.«Зима-холода», «Такие девушки как звезды», «Лиза» — кто ж не знает эти песни? Без них сложно представить дискотеки в 2000-х годах, да и сейчас их можно услышать на радио.
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