Стало известно о попытке Байдена остановить операцию Израиля в Рафахе

NYT: Байден пытался остановить операцию Израиля, ограничив поставки боеприпасов Президент США Джо Байден пытался остановить операцию Израиля, ограничив поставки боеприпасов, которые страна хотела использовать в Рафахе на юге сектора Газа.
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