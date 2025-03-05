Глава Минфина США: сделка с Зеленским по природным ресурсам не планируется

Мероприятий, связанных с подписанием соглашения с Киевом по редкоземельным металлам в ближайшие дни не планируется, заявил Министр финансов США Скотт Бессент, 5 марта сообщает американский телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии