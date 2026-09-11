Агент Кисляка: «Бабаев сказал, если поступит оффер от хорошего европейского клуба, ЦСКА постарается договориться»

Александр Маньяков, представитель центрального полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что в клубе пообещали не препятствовать уходу футболиста в случае предложения от хорошего европейского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым