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Агент Кисляка: «Бабаев сказал, если поступит оффер от хорошего европейского клуба, ЦСКА постарается договориться»

Агент Кисляка: «Бабаев сказал, если поступит оффер от хорошего европейского клуба, ЦСКА постарается договориться»

Александр Маньяков, представитель центрального полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что в клубе пообещали не препятствовать уходу футболиста в случае предложения от хорошего европейского клуба.

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