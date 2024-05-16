Развожаев: в Севастополе осколки сбитых ракет повредили дома, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины 16 мая снова попытались ударить по Севастополю. Губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные сбили несколько ракет, однако их осколки повредили несколько домов и машину.
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