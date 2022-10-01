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Украинская армия за три часа выпустила более 20 боеприпасов по Донецку и Ясиноватой

Украинская армия за три часа выпустила более 20 боеприпасов по Донецку и Ясиноватой

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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