Украинская армия за три часа выпустила более 20 боеприпасов по Донецку и Ясиноватой

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Свежие комментарии