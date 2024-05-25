ТАСС: РКН импортозаместил оборудование для обеспечения безопасности рунета

Директор Центра специальных проектов Главного радиочастотного центра при Роскомнадзоре Сергей Темный заявил, что Роскомнадзор полностью импортозаместил оборудование для обеспечения безопасности российского сегмента интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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