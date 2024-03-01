Симоньян высказалась о проверке контрразведкой ФРГ утечки беседы офицеров

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила свое мнение по поводу новостей о проверке контрразведкой Германии возможного перехвата разговора немецких офицеров о вероятном применении ракет Taurus по Крымскому мосту.