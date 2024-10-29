Червиченко после матча «Зенита» с «Локомотивом» заявил, что арбитр Карасев «деградирует»

Бывший представитель «Спартака» рад, что в игре обошлось без серьезных травм Арбитр Сергей Карасёв работает всё хуже и хуже с каждым матчем, заявил в интервью «Чемпионату» бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко.