Мы живём в свободной стране

Иноагент по ссылке возмущается. Цитирую (ссылка): «…российский народ так легко проглотил эту наживку: за ипотеку, за Анталию, за иномарку радостно отдал все достижения свободы и сам радостно ринулся в рабство…».
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