Алексей Смирнов и Андрей Рюмин обсудили электроснабжение Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов и Генеральный директор Группы «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Курске обсудили электроснабжение потребителей и обеспечение безопасной работы энергетиков в приграничных районах, а также готовность региона к отопительному сезону.