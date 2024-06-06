Огненная осада Часов Яра: российские войска ужесточают давление на украинскую оборону: Карта специальной военной операции на Украине на 6 июня 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска активно наступают на Часов Яр, входя в его окраины с нескольких направлений.