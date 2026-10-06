Количество летевших на Москву БПЛА выросло до 122

Количество летевших на Москву вражеских БПЛА выросло до 122. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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