Medical Хpress: не существует безопасных альтернатив сигаретам

Учёные из Университета Эмори провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети, живущие в семьях, где используются электронные сигареты, имеют в своих организмах более высокие уровни метаболитов, связанных с химическими веществами, содержащимися в жидкостях для вейпов.