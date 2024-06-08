Medical Хpress: не существует безопасных альтернатив сигаретам

Учёные из Университета Эмори провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети, живущие в семьях, где используются электронные сигареты, имеют в своих организмах более высокие уровни метаболитов, связанных с химическими веществами, содержащимися в жидкостях для вейпов.
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