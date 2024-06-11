Захарова предупредила Запад об ответе на санкции против журналистов РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Нападки на представителей российской прессы на Западе недопустимы, если они будут продолжаться, Москва введет ответные меры, заявила 11 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя отзыв аккредитации у работавшей в Москве австрийской журналистки.
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