Захарова предупредила Запад об ответе на санкции против журналистов РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Нападки на представителей российской прессы на Западе недопустимы, если они будут продолжаться, Москва введет ответные меры, заявила 11 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя отзыв аккредитации у работавшей в Москве австрийской журналистки.