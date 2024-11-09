В Нигерии заявили о выгоде партнерства с Россией для стран Африки

Странам Африканского континента выгодно партнерство с Россией по всем направлениям, заявил 9 ноября нигерийский посол молодежи Янг Пьеро Оматсэйе на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая проходит на федеральной территории Сириус.