В Нигерии заявили о выгоде партнерства с Россией для стран Африки

Странам Африканского континента выгодно партнерство с Россией по всем направлениям, заявил 9 ноября нигерийский посол молодежи Янг Пьеро Оматсэйе на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая проходит на федеральной территории Сириус.
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