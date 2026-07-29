XRP упал после рекордного IPO CXMT: азиатские рынки накрыла волна распродаж

Курс XRP снизился до диапазона $1,05–1,06 после того, как китайский государственный производитель памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) провёл крупнейшее в истории страны первичное размещение акций 27 июля.
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