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"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

Русский Колоколъ В аэропорту Шереметьево несколько лет работал отлаженный конвейер по обиранию пассажиров: таксисты завышали цены в разы, "попрошайки" выманивали деньги душещипательными историями, а "спортсмены" решали вопросы силой.

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