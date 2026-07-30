"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

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Русский Колоколъ В аэропорту Шереметьево несколько лет работал отлаженный конвейер по обиранию пассажиров: таксисты завышали цены в разы, "попрошайки" выманивали деньги душещипательными историями, а "спортсмены" решали вопросы силой.