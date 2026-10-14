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Т-14 «Армата» все еще остается танком-«невидимкой»: Где он, что с ним и ждать ли его на СВО

Т-14 «Армата» все еще остается танком-«невидимкой»: Где он, что с ним и ждать ли его на СВО

Т-14 «Армата» все еще остается танком-«невидимкой»: Где он, что с ним и ждать ли его на СВО Весьма вероятно, что самый современный российский танк пойдет в нашу армию малыми порциями, но массово — на экспорт На фото: танк Т-14 «Армата» Танк Т-14 «Армата» известен больше под названием «парадного танка», который «катают» по Красной площади.

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