Т-14 «Армата» все еще остается танком-«невидимкой»: Где он, что с ним и ждать ли его на СВО Весьма вероятно, что самый современный российский танк пойдет в нашу армию малыми порциями, но массово — на экспорт На фото: танк Т-14 «Армата» Танк Т-14 «Армата» известен больше под названием «парадного танка», который «катают» по Красной площади.