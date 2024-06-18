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МИД Китая призвал НАТО переосмыслить свои действия в украинском конфликте

МИД Китая призвал НАТО переосмыслить свои действия в украинском конфликте

РИА Новости/Анна Раткогло НАТО следует переосмыслить свои действия в украинском конфликте. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга с журналистами, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО должны заставить КНР платить за военную помощь, которую она якобы оказывает России.

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