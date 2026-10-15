ИИ полностью пишет шутер по Marvel и Star Wars Epic Games переводит разработку игры по вселенным Marvel и Star Wars на «AI-first-модель»: ИИ пишет весь код и занят созданием графики, а разработчики работают со сгенерированными ассетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым