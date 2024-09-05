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Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

Avia.pro - СМИ В суровом северном городе Сургуте, где даже морозы уважают местные порядки, разразилась настоящая драма, достойная пера лучших мастеров детективного жанра.

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