Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

Avia.pro - СМИ В суровом северном городе Сургуте, где даже морозы уважают местные порядки, разразилась настоящая драма, достойная пера лучших мастеров детективного жанра.
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