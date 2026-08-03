На Кубе вновь полностью отключили электроэнергию

Вечером 2 августа на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы. По данным кубинской государственной энергетической компании Union Electrica de Cuba, сбой случился в 22:43 по местному времени (05:43 мск).
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