Салат с крабовыми палочками сыром и огурцом

Добрый день. Предлагаю Вашему вниманию простой рецепт красивого, праздничного салата приготовленного из крабовых палочек со свежим огурцом, плавленным сыром и вареными картошкой и яйцами.
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