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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

Появились слухи о том, что Аллу Пугачёву вот-вот могут признать иностранным агентом. Ряды иноагентов в последнее время пополняются регулярно, немало кумиров прошлого уже находится в этих рядах, но Пугачёва – это не заурядный случай.

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