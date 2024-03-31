Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

Появились слухи о том, что Аллу Пугачёву вот-вот могут признать иностранным агентом. Ряды иноагентов в последнее время пополняются регулярно, немало кумиров прошлого уже находится в этих рядах, но Пугачёва – это не заурядный случай.
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